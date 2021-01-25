Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач рассказал о преимуществах появления реакции на прививку от коронавируса
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Врач рассказал о преимуществах появления реакции на прививку от коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Если после прививки от коронавируса организм выдает какую-либо реакцию на препарат, это, скорее всего, значит, что иммунитет к инфекции будет сильнее. Об этом заявил заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в понедельник, 25 января.

— Считается, что если все-таки есть какие-то проявления вакцинации, то, как правило, иммунитет более сильный, — цитирует врача РИА Новости.

Николай Малышев напомнил, что разработчики вакцины от коронавируса «Спутник V» говорят о длительности иммунитета около двух лет.

Напомним, в августе 2020 года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Инфекционист назвал сроки снятия ограничений по коронавирусу в России

вакцинаврачкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Все мнения
О проекте