Назван максимальный размер пособия по беременности в России в 2021 году

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Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2021 году составит 340 795 рублей за 140 дней отпуска. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили на сайте Фонда социального страхования (ФСС).

Отмечается, что минимальная выплата составит 58 878 рублей. При осложненных родах (отпуск —156 дней) размер максимального и минимального пособий составят 379 743 рубля и 65 607 рублей соответственно.

Кроме того, максимальная возможная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 29 600 рублей, а минимальная — 6752 рубля. Единовременное пособие при рождении ребенка будет в размере 18 004 рубля.

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