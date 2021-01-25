«Очень подлая тактика»: Собчак рассказала, как строит любовь

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Российская журналистка Ксения Собчак рассказала, как строит любовные отношения. Она заявила, что в начале отношений она воодушевлена, но потом отвоевывает пространство.

— Потом постепенно, подлое устройство организма такое, ты начинаешь видеть слабости другого человека, ты немножечко отвоевываешь свою территорию. У меня очень подлая тактика, я сначала все сдаю. Есть большая комната – отношения. Вот я здесь можно матрас тут кину? Мне вообще ничего не надо, только чтобы ты тут на постаменте стоял. А потом постепенно, когда дело к разводу уже идет, человек почему-то в углу на коврике и он не очень понимает, как он там оказался, — отметила журналистка.

По словам Собчак, такая тактика напоминает ей мамино поведение с отцом.

Видео опубликовано на YouTube.

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