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«Главкосмос» может запустить в космос четырех туристов в 2022-2023 годах
Фото: youtube.com / Роскосмос тв

«Главкосмос» может запустить в космос четырех туристов в 2022-2023 годах

Кирилл Николаев

Технологии

Копания «Главкосмос», которая входит в состав Роскосмоса, с 2022 по 2023 год планирует предоставить четыре места в кораблях «Союз МС» для космических туристов. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в каждом конкретном случае с Роскосмосом прорабатывается возможность предоставления мест для туристов как в рамках коммерческих полетов, так и при реализации уже запланированных федеральных космических миссий.

В компании подчеркнули, что коммерческие корабли для запуска туристов уже изготавливаются. Номера миссиям присвоят после их включения в программу полетов, сообщает ТАСС.

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