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Мишустин обсудил с премьером Казахстана интеграционное взаимодействие в рамках ЕАЭС
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Мишустин обсудил с премьером Казахстана интеграционное взаимодействие в рамках ЕАЭС

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили на сайте правительства России.

Стороны обсудили приоритетные направления развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Кроме того, были затронуты вопросы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией.

Мишустин и Мамин уделили особое внимание тематике интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее стало известно, что правительство России продлит еще на год действие некоторых лицензий и разрешений для предпринимателей, срок которых истекает в 2021 году.

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КазахстанЕАЭСМихаил Мишустин
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