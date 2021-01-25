Мишустин обсудил с премьером Казахстана интеграционное взаимодействие в рамках ЕАЭС

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили на сайте правительства России.

Стороны обсудили приоритетные направления развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Кроме того, были затронуты вопросы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией.

Мишустин и Мамин уделили особое внимание тематике интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее стало известно, что правительство России продлит еще на год действие некоторых лицензий и разрешений для предпринимателей, срок которых истекает в 2021 году.

Читайте также: Правительство направит 4,7 миллиарда рублей на поддержку хлебопекарных предприятий