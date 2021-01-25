«Услышал крики и выбежал»: очевидец нападения на россиянок в Стамбуле рассказал о случившемся

Фото: Следственный комитет РФ

Мужчина, который напал на трех россиянок в Стамбуле, был психически неуравновешен. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил Александр Матросов, который работал неподалеку от места инцидента.

По его словам, неизвестный мужчина совершил нападение около 20:20 по местному времени в воскресенье, 24 января.

— Я находился в своем ларьке, потом услышал крики, выбежал и увидел, что на земле лежат три человека. Они были российскими туристами. Я и еще несколько человек подбежали к ним. Одна из девушек получила семь ножевых ранений, остальные ребята — три или четыре. Мы позвонили в полицию и скорую помощь. Люди из соседних домов сразу выбежали и начали перевязывать раны, но крови было очень много. У девушки, которая получила семь ножевых, было сильное кровотечение, ее состояние было ужасное, — сообщил очевидец.

Видео: Telegram-канал «360»

Собеседник «ВМ» также отметил, что у нападавшего в руках был большой нож, напоминающий кухонный для нарезки хлеба. Также, по словам Матросова, злоумышленник, как позже сообщили правоохранители, был психически нездоров.

Ранее сообщалось, что турецкая полиция установила личность нападавшего. Позднее мужчину удалось задержать.

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