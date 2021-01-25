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Эксперт назвал облигации эффективным инструментом для инвесторов
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Эксперт назвал облигации эффективным инструментом для инвесторов

Василиса Чернявская 

Финансы

Столичные власти намерены привлечь заем в размере 396 миллиардов рублей. Руслан Юсуфов, управляющий партнер MINDSMITH, считает, что правительство Москвы уже имеет успешный опыт привлечения финансирования инвесторов через выпуск облигационных займов как от российских, так и международных инвесторов.

— Предполагаемое размещение правительством Москвы подобного инструмента с фиксированной доходностью сулит и городу, и инвесторам, и рядовым гражданам целый спектр позитивных эффектов, — отметил он. — В первую очередь с позиции прямого экономического эффекта подобные инструменты крайне привлекательны для инвесторов. Правительство Москвы, являясь надежным эмитентом, гарантирует инвесторам как возврат инвестиций, так и повышенный уровень доходности относительно, например, государственных ОФЗ.

Более того, как показывает ряд исследований, подобные облигационных займы активно стимулируют вовлечение инвесторов и горожан в экономическую политику городского руководства.

— Это в свою очередь на горизонте нескольких лет повышает внимание населения к тратам правительства и, соответственно, косвенно повышает эффективность подобных инвестиций, — продолжил эксперт.

И наконец, согласно исследованию Центра городских инноваций при Университете штата Аризона, более 80 процентов мегаполисов, лидирующих в области внедрения инновационных технологических инфраструктур и программ «умных городов», активно привлекают инвестиции через специализированные инфраструктурные облигации.

— Учитывая, что Москва является одним из технологических лидеров среди столиц всего мира, подобная практика лишь подчеркивает важность планируемого выпуска облигационных займов правительством Москвы, — подчеркнул Руслан Юсуфов.

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