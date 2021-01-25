Исследование показало, на какие цели россияне чаще берут микрозаймы

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

В 2020 году жители России стали чаще брать микрозаймы на лечение и образование. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансовой платформы Webbankir.

По подсчетам аналитиков, в 2020 году доля микрозаймов на лечение выросла по сравнению с 2019 годом с 5,6 до десяти процентов, на образование — с двух до 3,8 процента.

Генеральный директор Webbankir Андрей Пономарев пояснил, что траты на лечение возросли на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Что касается образования, переход на удаленный режим работы обеспечил многим россиянам больше свободного времени, тратить которое часть из них предпочла на саморазвитие и получение дополнительных знаний. Кроме того, жители России стали активнее приглашать репетиторов для детей-школьников, переведенных на дистанционное обучение.

Самыми популярными целями займов в 2020 году стали потребительские нужды (39,5 процента), ремонт жилья (15,3 процента), крупные покупки (12,3 процента).

Наряду с этим россияне стали значительно реже брать займы на поездки в отпуск (показатель снизился с 4,3 процента в 2019 году до 2,2 процента в 2020 году), подарки (с 6,4 до 5,6 процента), рефинансирование кредитов (с 2,5 до 0,9 процента), пишет «Российская газета».

Ранее стало известно, что во время длинных новогодних выходных жители России существеннее всего увеличили свои расходы на приобретение электроники, а также оплату медицинских услуг.

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