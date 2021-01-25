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Здания ветеринарной лаборатории реконструируют на востоке Москвы
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Здания ветеринарной лаборатории реконструируют на востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Косино-Ухтомский, Оранжерейная улица Карта всех событий

Здания Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории реконструируют на востоке столицы. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

При лаборатории планируют возвести современный диагностический центр и контрольно-пропускной пункт. В новом центре специалисты будут работать с лабораторными исследованиями инфекционных и инвазионных заболеваний животных.

Кроме того, в здании планируют отремонтировать архив, а прилегающую территорию благоустроить. Пространство вокруг центра озеленят, откроют проезды и парковку на 26 мест.

Антосенко уточнил, что разрешение на проведение работ выдано до 22 января 2023 года. Отмечается, что за процессом строительства будет следить Ростехнадзор.

Площадь проектируемого корпуса составит более четырех тысяч квадратных метров. Здание разделят на две зоны — чистую и заразную. Деление будет происходить в соответствии с группами биологической опасности проводимых исследований.

Ветеринарная лаборатория находится на Оранжерейной улице на востоке Москвы. В исследовательском центре с 1943 года изучают разные виды болезней животных, птицы, рыб, пресмыкающихся и насекомых, в частности пчел, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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