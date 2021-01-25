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Индия и Китай договорились форсировать отвод войск на границе
Фото: pixabay.com

Индия и Китай договорились форсировать отвод войск на границе

Кирилл Николаев

В мире

Индия и Китай договорились форсировать отвод войск на границе между странами. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны КНР.

Девятый по счету раунд переговоров Индии и Китая прошел 24 января. Стороны обсудили вопрос отвода войск на линии фактического контроля на западном участке китайско-индийской границы.

Власти Китая и Индии договорились содействовать скорейшему отводу передовых подразделений войск, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что военнослужащие Индии и Китая пострадали в результате нового столкновения на границе в индийском штате Сикки.

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