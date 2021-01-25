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Арестован обвиняемый в пособничестве в убийстве двух мужчин в Новой Москве
Фото: «Вечерняя Москва»

Арестован обвиняемый в пособничестве в убийстве двух мужчин в Новой Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Маршала Савицкого, 2 Карта всех событий

Алексей Девятаев, обвиняемый в пособничестве в убийстве двух мужчин в ТиНАО, был арестован на два месяца. Об этом рассказали в пресс-службе Щербинского районного суда Москвы.

По информации следствия, 22 января в Новой Москве проходило праздничное мероприятие, во время которого между гостями развязался конфликт. В ходе спора двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц, а также о незаконном хранении оружия, сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

Обвиняемым по делу стал Алексей Девятаев. Он был взят под арест на два месяца, до 23 марта 2021 года, уточняет агентство городских новостей «Москва».

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