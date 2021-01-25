Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара вырос на 47,48 копейки и составил 75,26 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 68 095 сделок на сумму 264 миллиарда 721,803 миллиона рублей.

Курс евро увеличился на 55,46 копейки. Стоимость европейской валюты составила 91,46 рубля. Всего на ЕТС было заключено 8167 сделок на сумму 32 миллиарда 911,971 миллиона рублей, сообщает Интерфакс.

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