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Госдума подготовит проект о запрете отождествления роли СССР и фашистской Германии
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума подготовит проект о запрете отождествления роли СССР и фашистской Германии

Кирилл Николаев

Закон

Президент Российской Федерации Владимир Путин посоветовал Госдуме подготовить проект закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Отмечается, что законопроект необходимо подготовить к рассмотрению в рамках весенней сессии. Срок исполнения поручения президента — 1 июля 2021 года. Ответственным назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

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законопроектГосдумаВладимир Путин
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