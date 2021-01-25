Госдума подготовит проект о запрете отождествления роли СССР и фашистской Германии

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент Российской Федерации Владимир Путин посоветовал Госдуме подготовить проект закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Отмечается, что законопроект необходимо подготовить к рассмотрению в рамках весенней сессии. Срок исполнения поручения президента — 1 июля 2021 года. Ответственным назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

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