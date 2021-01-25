Госдума подготовит проект о запрете отождествления роли СССР и фашистской Германии
Президент Российской Федерации Владимир Путин посоветовал Госдуме подготовить проект закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Отмечается, что законопроект необходимо подготовить к рассмотрению в рамках весенней сессии. Срок исполнения поручения президента — 1 июля 2021 года. Ответственным назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Читайте также: В Госдуме оценили планы Украины отсоединиться от единой с РФ энергосистемы