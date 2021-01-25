Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение трамваев на севере Москвы восстановили после ДТП
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Движение трамваев на севере Москвы восстановили после ДТП

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, проезд Дежнёва Карта всех событий

На проезде Дежнёва восстановлено движение трамваев № 17. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Ранее движение было задержано из-за ДТП с участием трамвая № 17 и пешехода. Инцидент произошел возле дома 3 по проезду Дежнёва вечером в понедельник, 25 января.

По предварительной информации, ДТП случилось из-за выбежавшего на дорогу пятилетнего ребенка. Он отошел от родителей и оказался перед подъезжающим трамваем. Сейчас ребенку оказывают медицинскую помощь.

В департаменте транспорта призвали москвичей быть внимательнее на дорогах, беречь себя и своих детей.

Читайте также: Исторические модели трамваев серии Tatra T3 можно встретить на улицах Москвы

движениеДТПтрамвай
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Все мнения
О проекте