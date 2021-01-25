Движение трамваев на севере Москвы восстановили после ДТП
На проезде Дежнёва восстановлено движение трамваев № 17. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
Ранее движение было задержано из-за ДТП с участием трамвая № 17 и пешехода. Инцидент произошел возле дома 3 по проезду Дежнёва вечером в понедельник, 25 января.
По предварительной информации, ДТП случилось из-за выбежавшего на дорогу пятилетнего ребенка. Он отошел от родителей и оказался перед подъезжающим трамваем. Сейчас ребенку оказывают медицинскую помощь.
В департаменте транспорта призвали москвичей быть внимательнее на дорогах, беречь себя и своих детей.
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