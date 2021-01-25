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Более тысячи человек поучаствуют в Московской студенческой киберспортивной лиге
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более тысячи человек поучаствуют в Московской студенческой киберспортивной лиге

Кирилл Николаев

Спорт

В столице в понедельник, 25 января, состоялась жеребьевка в рамках 11-го сезона Московской студенческой киберспортивной лиги (МСКЛ). Соревнования проводит «Московский спорт» при поддержке Департамента спорта Москвы.

Жеребьевка прошла в онлайн-формате. Трансляция мероприятия велась в социальной сети «ВКонтакте».

В новом сезоне будет представлено семь видов программы. В общей сложности на турнире выступят 1200 человек. Также в соревнованиях примут участие 14 колледжей, для которых создан отдельный дивизион.

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