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Бастрыкину доложат о ходе расследования изнасилования и убийства девушки в Подмосковье
Фото: facebook.com / Следственный комитет Российской Федерации

Бастрыкину доложат о ходе расследования изнасилования и убийства девушки в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о полноте хода следствия относительно изнасилования и убийства девушки в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Родственники девушки считают, что к делу были привлечены не все виновные в убийстве. Об этом они рассказали на одном из ток-шоу на федеральном канале.

В августе 2015 года в Сергиевом Посаде была изнасилована и убита 23-летняя Александра Бондаренко. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в отношении одного обвиняемого.

Отмечается, что Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования и полноте изученных следствием материалов. В том числе должны быть приняты к сведению данные, озвученные в средствах массовой информации, уточняется в сообщении.

Ранее в ГСУ СК России по Московской области отмечали, что не нашли подтверждения дополнительным доводам пострадавшей стороны, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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