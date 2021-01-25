Алена Апина высказалась о включении в черный список на Украине

Фото: Пресс-служба Алены Апиной

Певица и бывшая солистка группы «Комбинация» Алена Апина рассказала о своих мыслях по поводу новостей о внесении ее в черный список Украины.

— Мне уже сказали, спасибо. Мне это абсолютно неинтересно. Я и не собиралась. Мне это абсолютно безразлично, — цитирует звезду 5-tv.ru.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Украины внесло Апину в черный список. Также там оказалась телеведущая Юлия Глебова. Это означает, что для них запрещен въезд в страну. Также артистки лишены возможности давать концерты на территории Украины.

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