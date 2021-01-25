Более 514 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире

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Более 514 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике, за сутки в мире зафиксировали 514 098 случаев заболевания, умерло 11 434 пациента. Большинство новых случаев приходится на Северную и Южную Америку (306 934), Европу (131 239) и Юго-Восточную Азию (27 349).

Всего с начала пандемии в мире зафиксировано 98 794 942 инфицированных и 2 124 193 умерших. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами, сообщает ТАСС.

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