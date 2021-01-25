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СМИ: Число госпитализаций из-за COVID-19 в США снизилось до значений декабря
Фото: pixabay.com / F. Muhammad

СМИ: Число госпитализаций из-за COVID-19 в США снизилось до значений декабря

Кирилл Николаев

В мире

Число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в США уменьшилось до значений декабря 2020 года. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в настоящее время количество госпитализированных из-за коронавируса пациентов за сутки составляет 110 тысяч. Число пациентов, которым необходимо лечение в реанимации, остается высоким — более 21 тысячи.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено более 25,12 миллиона случаев заболевания, скончались свыше 419,2 тысячи человек.

Ранее стало известно, что более 22 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Великобритании.

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СШАгоспитализациякоронавирус
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