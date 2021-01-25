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ООН заявила о снижении мирового ВВП из-за пандемии в 2020 году
Фото: twitter.com/reallAssaf

ООН заявила о снижении мирового ВВП из-за пандемии в 2020 году

Кирилл Николаев

Экономика

Мировой валовой внутренний продукт (ВВП) в 2020 году сократился примерно на 4,3 процента из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Организации Объединенных Наций (ООН).

Отмечается, что подобный показатель является самым резким сокращением мирового производства со времен Великой депрессии. Ожидаемое в 2021 году умеренное восстановление на уровне 4,7 процента вряд ли компенсирует потери прошлого года. Согласно статистике, мировая торговля сократилась примерно на 7,6 процента в 2020 году. Это произошло из-за массовых сбоев в глобальных цепочках поставок и туристических потоках.

По данным ООН, вторая волна пандемии коронавируса делает быстрое восстановление менее вероятным. При этом развивающиеся страны испытали менее серьезный спад: объем производства уменьшился на 2,5 процента в прошлом году. По прогнозам, в 2021 году их экономика вырастет на 5,7 процента.

Страны Латинской Америки, Карибского бассейна и Южной Азии испытали самый резкий спад, а в государствах Восточной Азии дела обстоят лучше. На фоне устойчивого восстановления экономики Китая ожидается рост экономик стран Восточной Азии на 6,4 процента в этом году, сообщает РИА Новости.

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