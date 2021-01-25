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Более 22 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в Великобритании
Фото: flickr.com / Rob Mitchell

Более 22 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в Великобритании

Кирилл Николаев

В мире

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Великобритании за сутки составило 22 195. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки в Великобритании умерли 592 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране коронавирус подтвердился более чем у 3,6 миллиона человек, скончался 98 531 пациент, сообщает РИА Новости.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне.

Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в других странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.

С 4 января в Великобритании введен уже третий по счету национальный локдаун.

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