Более 22 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в Великобритании

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Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Великобритании за сутки составило 22 195. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки в Великобритании умерли 592 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране коронавирус подтвердился более чем у 3,6 миллиона человек, скончался 98 531 пациент, сообщает РИА Новости.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне.

Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в других странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.

С 4 января в Великобритании введен уже третий по счету национальный локдаун.

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