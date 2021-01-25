Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В ритуальном агентстве объяснили фото Жанны Фриске на рекламных листовках
Жанна Фриске умерла от рака в 2015 году / Фото: jeannefriske.com

В ритуальном агентстве объяснили фото Жанны Фриске на рекламных листовках

Юлия Курганова

Звезды

Глава агентства по изготовлению надгробных памятников в городе Кузнецке Пензенской области Андрей Артемьев объяснил снимок певицы Жанны Фриске на рекламных листовках.

Он заявил, что фото было найдено в Сети в свободном доступе. Также глава ритуального бюро отметил, что Фриске была активным деятелем, помогала, когда болела раком, другим заболевшим.

— Память хотелось бы сохранить о ней. Таким образом хотели увековечить память, — сказал Артемьев.

Он добавил, что миссией агентства является сохранить память на века.

На попавшем в социальные сети снимке запечатлена рекламная листовка формата А5, которую разносили по подъездам домов. Как рассказал глава ритуального агентства, фото, которое прежде использовали в рекламе, было заменено после того, как один из коллег попросил его убрать.

Также собеседник РИА Новости издания отметил, что если у родных артистки появятся претензии, то он готов убрать снимок из листовки.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от глиобластомы — самой агрессивной и распространенной из злокачественных опухолей мозга. Ей было 40 лет.

Читайте также: Поклонники Жанны Фриске возмутились украшением могилы певицы

Жанна ФрискеРекламафото
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Все мнения
О проекте