В ритуальном агентстве объяснили фото Жанны Фриске на рекламных листовках

Жанна Фриске умерла от рака в 2015 году / Фото: jeannefriske.com

Глава агентства по изготовлению надгробных памятников в городе Кузнецке Пензенской области Андрей Артемьев объяснил снимок певицы Жанны Фриске на рекламных листовках.

Он заявил, что фото было найдено в Сети в свободном доступе. Также глава ритуального бюро отметил, что Фриске была активным деятелем, помогала, когда болела раком, другим заболевшим.

— Память хотелось бы сохранить о ней. Таким образом хотели увековечить память, — сказал Артемьев.

Он добавил, что миссией агентства является сохранить память на века.

На попавшем в социальные сети снимке запечатлена рекламная листовка формата А5, которую разносили по подъездам домов. Как рассказал глава ритуального агентства, фото, которое прежде использовали в рекламе, было заменено после того, как один из коллег попросил его убрать.

Также собеседник РИА Новости издания отметил, что если у родных артистки появятся претензии, то он готов убрать снимок из листовки.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от глиобластомы — самой агрессивной и распространенной из злокачественных опухолей мозга. Ей было 40 лет.

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