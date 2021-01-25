Аналитики назвали вакансии с самыми высокими зарплатами для студентов

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Аналитики рынка труда назвали самые высокооплачиваемые вакансии для студентов и начинающих специалистов. Больше всего таких предложений от работодателей в IT-сфере.

Программист может получать 100 тысяч рублей, графический дизайнер — 75 тысяч рублей. Также юристы могут рассчитывать на зарплату от 45 до 100 тысяч рублей, экономисты — на 65 тысяч рублей, аниматоры-мультипликаторы — на 75 тысяч рублей.

По данным опроса, 64 процента работодателей готовы трудоустроить недавних студентов.

Также выяснилось, что большинство молодых людей желают учиться на бюджетной основе. Треть россиян (31 процент) не хотят платить за высшее образование. Больше всего противников платного обучения оказалось в Южном федеральном округе (37 процентов) и на Северном Кавказе (36 процентов). Меньше всего — на Дальнем Востоке (19 процентов) и в Санкт-Петербурге (26 процентов), передает Пятый канал.

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