Ученые назвали ранние признаки болезни Альцгеймера

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Ученые из Великобритании перечислили самые ранние признаки, которые указывают на развитие у человека болезни Альцгеймера. Первым симптомом они назвали перемену настроения.

Также медики сообщили о еще нескольких таких неявных признаков. Часто те, у кого развивается данное заболевание, теряют интерес к жизни и перестают получать удовольствие от привычных для них вещей. Это может говорить о повреждениях мозга.

Ключевым признаком болезни Альцгеймера специалисты назвали проблему с памятью. Человек становится почти неспособен запоминать новое, а также понемногу забывает то, что знал раньше.

В финале заболевания бывают ситуации, когда пациенты не помнят никаких фактов о себе и сразу же забывают сказанное, сообщается в издании Express.

Болезнь Альцгеймера в настоящее время считается неизлечимой.

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