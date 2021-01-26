Украинский политик рассказал об «афере века» с российским газом

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Руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Артем Марчевский раскрыл подробности «аферы века» с поставками российского газа на Украину.

Политик отметил, что газ на Украину поставляется по цене 9,8 гривны, однако руководитель партии Виктор Медведчук в 2019 году договорился о прямых поставках газа из России со скидкой в 25 процентов.

— А сейчас мы все равно покупаем этот газ через какие-то прокладки. Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя и имеем вот эту цену, — сказал Марчевский.

По его словам, Украина покупает все тот же российский газ, который даже «не перегоняют в Словакию».

— То есть это афера века, наверное, в нашей стране, — добавил политик.

Артем Марчевский в эфире телеканала NewsOne оценил почти трехкратную разницу стоимости газа и добавил, что реальная стоимость — та, о которой договаривался Медведчук.

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