В ООН рассказали о худшем экономическом кризисе за последние сто лет

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что из-за пандемии коронавируса мир вступил в тяжелейший экономический кризис за последнее столетие.

— Более двух миллионов человек погибли, и мы находимся в худшем экономическом кризисе за последние сто лет, — сказал генсекретарь ООН.

Дипломат пояснил, что пандемия показала такие проблемы, как неравенство между людьми и странами, нестабильность «кризисов климата и биоразнообразия». Он отметил, что мир на сегодняшний день можно назвать «хрупким».

Антониу Гутерреш добавил, что ведение войны с природой привело к ответному удару от нее. Правительства стран, международные организации, частный сектор и гражданское общество к сотрудничеству, заявил дипломат, выступая на мероприятии «Давосская повестка дня», трансляция которого была размещена на сайте организации.

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