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Режим «черного неба» ввели в Красноярске
Фото:youtube.com/Телекомпания ТВК

Режим «черного неба» ввели в Красноярске

Виктория Родимкина

Общество

В Красноярске ввели режим «черного неба» из-за метеорологических условий, которые считаются неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в воздухе. Об этом сообщает Telegram-канал регионального главка Роспотребнадзора во вторник, 26 января.

Уточняется, что особый режим будет действовать с 13 часов 26 января до 19 часов 27 января 2021 года.

— На территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что специалисты усилят мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки. Жителям города порекомендовали ограничить время пребывания на улице.

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