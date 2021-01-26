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Стоимость нефти снижается на фоне пандемии коронавируса
Фото: pixabay.com

Стоимость нефти снижается на фоне пандемии коронавируса

Виктория Родимкина

Экономика

Мировые цены на нефть снижаются утром во вторник, 26 января, из-за ухудшения перспектив на спрос в условиях пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 7:31 по московскому времени цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,57 процента. Ее стоимость составляла 55,36 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы опустились в цене на 0,43 процента — до 55,64 доллара.

Стоимость мартовских фьючерсов на WTI падала на 0,47 процента, ее цена составила 52,52 доллара за баррель.

По последним данным, в мире выявили 99 718 414 случаев коронавируса. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

Читайте также: Курсы доллара и евро падают на открытии торгов Мосбиржи

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