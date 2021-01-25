Курсы доллара и евро падают на открытии торгов Мосбиржи

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Курсы доллара и евро начали снижаться на открытии торгов Московской биржи утром в понедельник, 25 января.

Так, на 10:00 по московскому времени курс доллара снижался на 42 копейки и составлял 74,88 рубля. Евро подешевел на 55 копеек, его стоимость оценивалась в 91,07 рубля.

Индекс Московской биржи в начале торгов рос на 0,8 процента.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются из-за опасений снижения спроса на фоне коронавируса.

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