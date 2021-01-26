Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Нежилое помещение в столичном районе Замоскворечье выставили на торги
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Нежилое помещение в столичном районе Замоскворечье выставили на торги

Юлия Ямпольская

Город
5-й монетчиковский перелоук 20Карта всех событий

Нежилое помещение в столичной районе Замоскворечье выставили на торги. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике Москвы.

Уточняется, что объект площадью 163,4 квадратного метра расположен по адресу 5-й Монетчиковский переулок, дом 20, строение 3. Помещение находится в подвале, на первом, втором и третьем этажах кирпичного нежилого здания 1914 года постройки около станции метро «Павелецкая».

По словам главы ведомства Ивана Щербакова, помещение имеет привлекательные условия покупки. Так, инвесторы смогут приобрести недвижимость по той стоимости, которую они сами предложат. В прошлом году на такие объекты претендовало в среднем 11 участников, а цена одного квадратного метра составила 18,5 тысячи рублей, уточнил он.

Продажа без объявления стоимости — третий этап реализации городского имущества. Так, если объект не нашел своего покупателя на торгах, тогда лот могут продать без объявления цены.

Читайте также: Нежилое помещение в здании 1930 года постройки в центре Москвы выставили на торги

торгинежилые помещенияМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Все мнения
О проекте