Нежилое помещение в столичном районе Замоскворечье выставили на торги

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

5-й монетчиковский перелоук 20 Карта всех событий

Нежилое помещение в столичной районе Замоскворечье выставили на торги. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике Москвы.

Уточняется, что объект площадью 163,4 квадратного метра расположен по адресу 5-й Монетчиковский переулок, дом 20, строение 3. Помещение находится в подвале, на первом, втором и третьем этажах кирпичного нежилого здания 1914 года постройки около станции метро «Павелецкая».

По словам главы ведомства Ивана Щербакова, помещение имеет привлекательные условия покупки. Так, инвесторы смогут приобрести недвижимость по той стоимости, которую они сами предложат. В прошлом году на такие объекты претендовало в среднем 11 участников, а цена одного квадратного метра составила 18,5 тысячи рублей, уточнил он.

Продажа без объявления стоимости — третий этап реализации городского имущества. Так, если объект не нашел своего покупателя на торгах, тогда лот могут продать без объявления цены.

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