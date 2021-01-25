Нежилое помещение в здании 1930 года постройки в центре Москвы выставили на торги

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Краснопрудная улица, 22А Карта всех событий

Нежилое помещение в здании 1930 года постройки, находящееся возле станции метро «Красносельская» выставили на торги. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

Уточняется, что помещение располагается по адресу улица Краснопрудная, дома 22а, на третьем этаже жилого здания. Начальная стоимость торгов — 11,8 миллиона.

По словам главы ведомства Ивана Щербакова, объект имеет свободное функциональное назначение. Инвесторы могут приобрести недвижимость до 50 процентов дешевле начальной цены. На данный момент она составляет 146,4 тысячи за квадратный метр.

Кроме того, он отметил, что в 2020 году в центре столицы через публичное предложение реализовали 30 помещений общей площадью 7,9 тысячи квадратных метров, а конкуренция составила более восьми человек на лот.

Заявки на покупку объекта принимают до 3 февраля 2021 года, торги пройдут 11 февраля.

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