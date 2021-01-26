Специалисты Роскачества выявили в пряностях кишечную палочку и плесень

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Специалисты Роскачества проверили пряности из России, Польши, Австрии и Хорватии на наличие патогенных микроорганизмов, плесени, кишечной палочки и пестицидов. Об этом сообщается на сайте организации во вторник, 26 января.

Эксперты исследовали лавровый лист, красный острый перец, паприку, куркуму, корицу, кунжут, тмин, чеснок и гвоздику пятнадцати торговых марок.

В паприке одной торговой марки были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение по количеству плесени, а в куркуме зафиксировано превышение общей микробной обсемененности.

Помимо этого, в куркуме еще двух торговых марок были выявлены превышения по количеству плесени. Также был обнаружен образец красного молотого перца с превышением по числу бактерий и плесени.

В Роскачестве заявили, что в целом продукция не содержала пестицидов, которые запрещены на территории России. Также эксперты пояснили, что потенциально вредных веществ в пряностях всех торговых марок не обнаружено.

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