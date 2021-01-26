Скончался бывший вице-премьер России Сергей Приходько

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Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько ушел из жизни. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ во вторник, 26 января.

В СМИ появилась информация, что Сергей Приходько умер после продолжительной болезни. Причины смерти не сообщались.

В пресс-службе правительства России подтвердили эту информацию. Там сообщили, что Сергей Приходько действительно скончался, передает РИА Новости.

Бывшему вице-премьеру РФ было 64 года.

СПРАВКА «ВМ»

Сергей Приходько стал помощником президента РФ в 1997 году. После этого он занимал должность замруководителя администрации, начальника управления президента России по внешней политике. В 2012 году стал первым заместителем руководителя аппарата правительства, а через год — руководителем аппарата правительства России.

В 2018 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата кабмина.