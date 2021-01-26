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Составлен рейтинг городов России, где люди больше всего боятся уколов
Кадр из фильма «Кавказская пленница»

Составлен рейтинг городов России, где люди больше всего боятся уколов

Елена Фролова

Общество

Рейтинг городов, жители которых больше всего боятся уколов, составили ученые. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на исследование независимого агентства Zoom Market.

Рейтинг был составлен на основе трех вопросов: «Вы боитесь уколов?»; «Как давно вам делали укол в последний раз?»; «Где вам его делали?». В опросе приняли участие 2520 жителей 21 города. В результате 74 процента опрошенных стараются избегать данной процедуры. Вместе с Москвой в тройке лидеров оказались Новосибирск и Казань.

Санкт-Петербург расположился на 18-м месте списка. По словам коммерческого директора Андрея Штырова, 63 процента респондентов рассказали, что делали укол менее месяца назад. В медучреждениях это сделали 86 процентов опрошенных, дома — 12 процентов, в салонах красоты — один процент, в прочих местах — один процент.

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