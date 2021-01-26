Пассажиропоток столичных аэропортов снизился на 52,3 процента в 2020 году

Фото: Пресс-служба Московского аэропорта Домодедово

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Пассажиропоток аэропортов столицы в 2020 году упал по сравнению с 2019 годом на 52,3 процента — до 48,5 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Росавиации.

Так, внутренние перевозки в прошлом году снизились на 29,9 процента — до 36,5 миллиона человек, а международные — на 75,8 процента.

Кроме того, пассажиропоток аэропорта Шереметьево в 2020 году снизился на 60,4 процента (до 19,6 миллиона человек), Домодедова — на 42 процента (до 16,4 миллиона), Внукова — на 47,6 процента (до 12,6 миллиона).

В декабре прошлого года пассажиропоток аэропортов Москвы снизился по сравнению с декабрем 2019 года на 49,5 процентов — до 3,6 миллиона человек. Уточняется, что Шереметьево в декабре снизил перевозки на 64,1 процента, Домодедово — на 36,6 процента, Внуково — на 34,2 процента.

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