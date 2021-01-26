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Около 15 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Около 15 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

Город

Почти 15 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания» во вторник, 26 января.

Известно, что в Домодедове задержали три рейса и четыре отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержан один рейсов и три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны три рейса.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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аэропортотмена и задержка рейсовМосква
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