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Дмитрий Песков рассказал о владельце дворца в Геленджике
Фото: Пресс-служба Администрации президента РФ

Дмитрий Песков рассказал о владельце дворца в Геленджике

Виктория Родимкина

Общество

Владельцем дворца в Геленджике являются один или несколько предпринимателей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 26 января.

Он отметил, что этот дворец — большой объект, который хорошо известен в Геленджике. Владельцем его, скорее всего, является прямо или опосредованно предприниматель, сказал Песков.

— Что касается владельцев этого объекта, согласитесь, что, вернее, очевидно, что владельцем является предприниматель, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что в Кремле не собираются разглашать имена владельцев, так как это некорректно.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал расследование о дворце в Геленджике.

Читайте также: Владимир Путин заявил, что не смотрел «расследование» Навального о его дворце

Дмитрий ПесковВладимир ПутинКремль
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