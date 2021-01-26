Главный гериатр Минздрава назвала пять способов продлить жизнь

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Наследственность влияет на продолжительность жизни человека не более чем на 25 процентов. Большинство людей могут прожить дольше, приложив к этому усилия. Об этом рассказала главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в интервью «Радио 1».

Эксперт перечислила пять главных условий, которые необходимо соблюдать, для того, чтобы увеличить срок жизни. Для начала нужно поддерживать свою физическую активность.

— На продолжительность жизни на 15-20 процентов могут влиять экология, условия жизни и так далее. А все остальное – это поведенческие факторы. Чтобы дольше жить, во-первых, важно быть в хорошей физической форме, сохранить мышечную массу, — подчеркнула эксперт.

Поэтому нужно двигаться и тренироваться.

Вторым важным пунктом стали постоянные тренировки для ума. По мнению Ольги Ткачевой, нужно работать с памятью.

Среди необходимых условий для продолжительности жизни она также назвала отказ от вредных привычек, здоровое питание и профилактику заболеваний.

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