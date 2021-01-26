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Главный гериатр Минздрава назвала пять способов продлить жизнь
Фото: mos.ru /Официальный сайт мэра Москвы

Главный гериатр Минздрава назвала пять способов продлить жизнь

Елена Фролова

Здоровье

Наследственность влияет на продолжительность жизни человека не более чем на 25 процентов. Большинство людей могут прожить дольше, приложив к этому усилия. Об этом рассказала главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в интервью «Радио 1».

Эксперт перечислила пять главных условий, которые необходимо соблюдать, для того, чтобы увеличить срок жизни. Для начала нужно поддерживать свою физическую активность.

— На продолжительность жизни на 15-20 процентов могут влиять экология, условия жизни и так далее. А все остальное – это поведенческие факторы. Чтобы дольше жить, во-первых, важно быть в хорошей физической форме, сохранить мышечную массу, — подчеркнула эксперт.

Поэтому нужно двигаться и тренироваться.

Вторым важным пунктом стали постоянные тренировки для ума. По мнению Ольги Ткачевой, нужно работать с памятью.

Среди необходимых условий для продолжительности жизни она также назвала отказ от вредных привычек, здоровое питание и профилактику заболеваний.

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продолжительность жизниМинздрав Россииздоровье
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