Сосульку размером в несколько этажей в Перми показали на видео
Жительница Перми сняла на видео огромную сосульку, которая появилась на стене пятиэтажного дома после коммунальной аварии. Она заявила, что аварии в доме по улице капитана Пирожкова.
Девушка отметила, что дом давно должны были снести:
— Его строили как временное жилье для моряков. Было отключено отопление, а здесь его. получается, так и не включили. Из-за этого на третьем этаже прорвало трубу, коммунальщики приехали очень поздно, и решили слить воду с пятого этажа, выставив шланг. Вот такой водопад-плакун у нас получился, — заявила девушка.
Видео опубликовано в Telegram-канале «РИА Новости».
На морозе она сразу превратилась в лед. Спустя несколько дней с помощью автовышки сосульку полностью убрали.
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