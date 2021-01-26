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Сосульку размером в несколько этажей в Перми показали на видео
Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Сосульку размером в несколько этажей в Перми показали на видео

Виктория Федотова

Общество

Жительница Перми сняла на видео огромную сосульку, которая появилась на стене пятиэтажного дома после коммунальной аварии. Она заявила, что аварии в доме по улице капитана Пирожкова.

Девушка отметила, что дом давно должны были снести:

— Его строили как временное жилье для моряков. Было отключено отопление, а здесь его. получается, так и не включили. Из-за этого на третьем этаже прорвало трубу, коммунальщики приехали очень поздно, и решили слить воду с пятого этажа, выставив шланг. Вот такой водопад-плакун у нас получился, — заявила девушка.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Видео опубликовано в Telegram-канале «РИА Новости».

На морозе она сразу превратилась в лед. Спустя несколько дней с помощью автовышки сосульку полностью убрали.

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