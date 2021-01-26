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ВОЗ назвала главную опасность новых штаммов коронавируса
Фото: twitter.com/CGTNOfficial

ВОЗ назвала главную опасность новых штаммов коронавируса

Ростислав Зубков

Здоровье

Мутации коронавируса повысили скорость его распространения, что в свою очередь привело к росту числа тяжелых случаев COVID-19. Об этом во вторник, 26 января, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

Она подчеркнула, что новые штаммы инфекции отличаются ускорением ее передачи от человека к человеку. Это говорит о повышенной заразности мутировавшего вируса, но не о том, что в своем измененном состоянии он приводит к более серьезному течению болезни.

— Ни один из них (штаммов — прим. «ВМ») не утяжеляет протекание болезни, но, поскольку мы видим ускорение распространения вируса, зависит ли это от него самого или от того, что меры общественного здравоохранения не везде соблюдаются, мы будем видеть больше людей, которым нужно лечение, — цитирует РИА Новости представителя ВОЗ.

Харрис уточнила, что британский штамм COVID-19 также более заразен, но не несет большей угрозы.

В свете вышесказанного Маргарет Харрис заключила, что повышенная скорость распространения вируса приводит к большему количеству тяжелых случаев COVID-19.

Читайте также: «Долгие годы борьбы»: в ВОЗ рассказали о судьбе человечества в условиях пандемии

мутацияВОЗкоронавирус
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