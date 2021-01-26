Валентина Матвиенко направит партиям обращение о равных возможностях для женщин

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Обращение к лидерам парламентских партий направит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне предстоящих выборов в Госдуму. В документе будет идти речь о равном количестве мужчин и женщин среди кандидатов. Об этом сообщает ФАН.

— Я сейчас работаю над подготовкой данного письма. Основная цель — сформировать списки с учетом равных возможностей для мужчин и женщин, — пояснила спикер.

Она также подчеркнула: несмотря на то, что руководители партий указывают в списках равное соотношение полов, в проходной части чаще всего оказываются мужчины. При этом, по словам Валентины Матвиенко, создавать для женщин «тепличные условия» не нужно — они хотят конкурировать на равных.

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