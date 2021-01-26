Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Валентина Матвиенко направит партиям обращение о равных возможностях для женщин
Фото: Пресс-служба Совфеда

Валентина Матвиенко направит партиям обращение о равных возможностях для женщин

Елена Фролова

Политика

Обращение к лидерам парламентских партий направит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне предстоящих выборов в Госдуму. В документе будет идти речь о равном количестве мужчин и женщин среди кандидатов. Об этом сообщает ФАН.

— Я сейчас работаю над подготовкой данного письма. Основная цель — сформировать списки с учетом равных возможностей для мужчин и женщин, — пояснила спикер.

Она также подчеркнула: несмотря на то, что руководители партий указывают в списках равное соотношение полов, в проходной части чаще всего оказываются мужчины. При этом, по словам Валентины Матвиенко, создавать для женщин «тепличные условия» не нужно — они хотят конкурировать на равных.

Читайте также: «Почему женщинам надо за это бороться»: Акиньшина рассказала о своем отношении к феминизму

выборыВалентина Матвиенкоженщины
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Россия — США: перезагрузка отношений или новые санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Благодарим, когда теряем

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Все мнения
О проекте