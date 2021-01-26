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Ученые выяснили, что музыкальное образование развивает мозг ребенка
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ученые выяснили, что музыкальное образование развивает мозг ребенка

Елена Фролова

Наука

Музыкальное образование приносит пользу для развития детей. Ученые выяснили, что мозг ребят, обучающихся игре на музыкальных инструментах, может приобретать сильные структурные и функциональные связи. Об этом сообщается на сайте «Экономика сегодня».

Исследование организовали сотрудники Стэндфордского университета (США). В эксперименте приняли участие более 150 добровольцев. Среди них были профессиональные музыканты с отличным слухом, люди, которые в детстве учились в музыкальной школе, а также те, кто не имеет отношения к музыке.

В результате выяснилось, что у каждого музыканта мозг обладал более сильной функциональной связанностью в слуховых областях обоих полушарий, а также между слуховыми и лобными долями, участвующими в высокоуровневой обработке поступающих данных.

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