Ученые выяснили, что музыкальное образование развивает мозг ребенка

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Музыкальное образование приносит пользу для развития детей. Ученые выяснили, что мозг ребят, обучающихся игре на музыкальных инструментах, может приобретать сильные структурные и функциональные связи. Об этом сообщается на сайте «Экономика сегодня».

Исследование организовали сотрудники Стэндфордского университета (США). В эксперименте приняли участие более 150 добровольцев. Среди них были профессиональные музыканты с отличным слухом, люди, которые в детстве учились в музыкальной школе, а также те, кто не имеет отношения к музыке.

В результате выяснилось, что у каждого музыканта мозг обладал более сильной функциональной связанностью в слуховых областях обоих полушарий, а также между слуховыми и лобными долями, участвующими в высокоуровневой обработке поступающих данных.

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