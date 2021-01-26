Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рейтинг Зеленского на Украине упал ниже 20 процентов
Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Рейтинг Зеленского на Украине упал ниже 20 процентов

Ростислав Зубков

В мире

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился ниже 20 процентов. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии.

В декабре 2020 года социологическая служба «Рейтинг» провела свое исследование, в результате которого выяснилось, что за Зеленского готовы проголосовать 26,2 процента тех, кто будет участвовать в выборах. Второе место досталось сопредседателю фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко — 16,6 процента. На третьей позиции — бывший глава государства, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Тогда его выбрали 13,3 процента респондентов.

По данным нового опроса, в Зеленского стали верить еще меньше.

— Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года и в них принимали участие указанные в таблице кандидаты, относительно больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский — 13,4 процента среди всех респондентов и 19,8 процента среди тех, кто определился с выбором, — указано в опросе КМИС.

При этом Порошенко вышел на второе место. Его в целом готовы поддержать 10,6 процента опрошенных и 15,7 процента тех, кто точно пойдет голосовать. На третьем месте — лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Юлия Тимошенко. Ей готовы довериться восемь процентов всех респондентов и 11,8 процента тех, кто определился с выбором и будет голосовать.

Напомним, Зеленский стал президентом Украины в апреле 2019 года. За него проголосовало свыше 70 процентов украинцев. Он отмечал, что будет возглавлять страну только один срок.

Читайте также: Названы два условия отставки Зеленского

Владимир ЗеленскийУкраинарейтинг
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Анзор Музаев
Анзор Музаев

Каким будет ЕГЭ в 2021 году

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Россия — США: перезагрузка отношений или новые санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Благодарим, когда теряем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Все мнения
О проекте