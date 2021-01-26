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Ученые выяснили, есть ли интеллект у животных
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Ученые выяснили, есть ли интеллект у животных

Елена Фролова

Наука

Ученые выяснили, обладают ли животные интеллектом. Об этом сообщается на сайте New Inform.

Согласно проведенному исследованию, собаки обладают поразительным числом нейронов в мозге. Обнаружилось, что у них свыше двух миллиардов нервных клеток, а в коре полушарий — более 500 тысяч нейронов. Подобные данные были зафиксированы у львов: уровень нейронов в коре головного мозга у них составил 1 миллиард 250 тысяч.

При этом число нейронов не является гарантией острого ума. Вместе с тем исследователи посчитали у животных концентрацию клеток на миллиграмм мозга. Так, у кошек есть преимущество, так как их нейроны сконцентрированы плотнее.

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