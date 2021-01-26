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Родственники умерших от COVID-19 в Ухане планируют рассказать ВОЗ «правду о коронавирусе»
Фото: youtube.com / Euronews (на русском)

Родственники умерших от COVID-19 в Ухане планируют рассказать ВОЗ «правду о коронавирусе»

Анастасия Волоснова

В мире

Родственники умерших от коронавируса в Ухане планируют поделиться с представителями Всемирной организации здравоохранения правдой о COVID-19. Об этом пишет Associated Press.

Жители Китая хотят рассказать о распространении коронавируса, обходя запреты властей. Они надеются, что ВОЗ не станет распространять «лживые сведения» правительства Китая.

— Мы без устали выясняем правду. Это было преступление, и мы не хотим, чтобы ВОЗ явилась в Китай, чтобы покрывать эти преступления, — заявил Жэн Хай.

Отец Хая умер от COVID-19 в феврале 2020 года, заразившись вирусом в Ухане. Он утверждает, что власти скрывали численность смертей от коронавируса, а теперь оказывают давление на родственников умерших. Хаю и многим активистам открыто угрожают, их допрашивают и обещают уволить с работы за общение с иностранными СМИ о коронавирусе.

После прибытия экспертов ВОЗ в страну органы власти удалили все чаты, где общались активисты и родственники умерших от коронавируса.

— Не пытайтесь сделать вид, что нас не существует, что мы не требуем отчета от государства. Вы уничтожили все наши платформы. Но мы все равно хотим рассказать всем о том, что не сдаемся, — обратился Хай к китайскому правительству.

По его словам, родственников жертв эпидемии волнуют скрытая статистика и не предпринятые вовремя меры.

Специалисты ВОЗ прибыли в Ухань, чтобы расследовать причины возникновения эпидемии. Изначально китайские правительство выступало против подобного расследования.

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