Гимнастка Солдатова объяснила уникальность Кабаевой

Фото: youtube.com / Василий Конов

Российская гимнастка, член сборной команды России Александра Солдатова заявила, что уникальность спортсменки Алины Кабаевой в том, что она всегда позитивна.

— В ее способности влюблять в себя. Каждое ее выступление, которое я смотрела, встречала вживую, она всегда позитивна, улыбается. Она солнечный и открытый человек. Это здорово. Частенько встречаешь холодных людей, и тут ты видишь потрясающую улыбку, смотреть — одно удовольствие, — заявила Солдатова.

Гимнастка отметила, что при всей легкости Кабаевой она делала весьма сложные элементы. Как профессионал Солдатова очень это ценит в ней.

Видео опубликовано на YouTube-канале Василия Конова.

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