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Кира Найтли рассказала, почему отказалась сниматься в постельных сценах
Фото: dailymail.co.uk

Кира Найтли рассказала, почему отказалась сниматься в постельных сценах

Анастасия Колоскова

Звезды

Известная голливудская актриса Кира Найтли решила больше не принимать участия в съемках постельных сцен у режиссеров-мужчин. Об этом звезда сообщила в выпуске зарубежного подкаста.

Она призналась, что ей не нравится выступать сексуальным объектом для мужчин.

— Я слишком тщеславна. Родила уже двух детей и предпочла бы не стоять обнаженной перед группой мужчин, — объяснила свое решение Найтли.

По словам актрисы, ее уровень известности позволяет ей отказаться от «ужасных» откровенных съемок.

Однако знаменитость отметила, что не против постельных сцен в кино и готова рассмотреть съемки в таких эпизодах при условии, что режиссером будет женщина. Причем фильм, в котором Найтли будет готова обнажиться, должен затрагивать важные современные проблемы, такие как материнство и принятие собственного тела, сообщила звезда «Пиратов Карибского моря» в подкасте Chanel Connects.

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