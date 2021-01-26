Социальные предприятия Подмосковья получат субсидии на сумму 100 миллионов рублей

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В 2021 году социальные предприятия Подмосковья получат субсидии на общую сумму 100 миллионов рублей. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе Московской областной думы.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области начало формировать список субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обладают статусом социального предприятия. Работники социальных предприятий оказывают помощь инвалидам, пенсионерам и предпенсионерам.

В 2020 году Мособлдума приняла закон о господдержки социального предпринимательства. Получившие статус социального предприятия компании могут претендовать на федеральные гранты в размере до 500 тысяч рублей. Также в Подмосковье действуют субсидии от Мининвеста Московской области. В результате компаниям предоставляется компенсация затрат до двух миллионов рублей, а частным детским садам с ясельными группами субсидируют затраты в размере до трех миллионов рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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