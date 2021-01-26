График движения пригородных поездов МТППК изменится 27 января 

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

График движения пригородных поездов АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» (МТППК) будет изменен в среду, 27 января. Об этом сообщили на сайте перевозчика.

Изменения связаны с проведением ремонтных работ. В связи с этим пассажирам пригородных поездов №6346, 6348, 6406, 6350 на участке Москва — Крюково разрешат проезд в электричках, следующих в направлении на Москву.

Кроме того, будет обеспечен беспрепятственный выход и вход через турникеты на станциях пересадки людей, которые следуют до своих станций в обратном направлении.

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