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Российский рынок акций сократился на фоне укрепления рубля
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российский рынок акций сократился на фоне укрепления рубля

Ростислав Зубков

Экономика

Рынок акций в России упал на фоне нестабильной ситуации с ценами на нефть. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Московской бирже во вторник, 26 января.

Так, рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,2 процента, до 3390,76 пункта. Долларовый индекс РТС сумел подрасти на 0,77 процента, до 1422,95 пункта, за счет укрепления рубля к американской валюте.

К 18:53 по столичному времени курс доллара расчетами «завтра» падал на 29 копеек, до 75,08 рубля. Тем временем евро снижался на 12 копеек, до 91,34 рубля.

Наряду с этим фьючерс Brent с поставкой в апреле начал дешеветь на 0,16 процента, до 55,59 доллара за баррель.

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